Streit um Truppenabzug aus Syrien: Weiterer US-Offizieller tritt zurück

Er folgt damit dem Schritt von James Mattis. Der US-Verteidigungsminister hatte am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt.

Grund sind Differenzen um das Vorgehen in Syrien. Präsident Trump hatte zuvor erklärt, der IS sei in Syrien besiegt, amerikanische Soldaten könnten abgezogen werden. Mit dem Rest der Arbeit würden andere Länder wie die Türkei alleine fertig werden, schrieb Trump im Internetkurznachrichtendienst Twitter. Medienberichte über das Syrien-Thema nannte der Präsident "weitgehend gefälscht".