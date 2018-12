Italien: Parlament streitet über neuen Haushalts-Entwurf

Regierungschef Giuseppe Conte verteidigte den Haushalt gegenüber der Kritik, die EU habe zu viel Einfluss darauf gehabt. Er habe es nicht zugelassen, dass Brüssel die zentralen Punkte des Entwurfs infrage stelle, so Conte. Es sei der Kommission auch nicht um einzelne Bestandteile gegangen, sondern um das endgültige Ergebnis.

Brüssel hatte den ersten Entwurf in einem bisher einmaligen Vorgang abgelehnt.

Die italienische Regierung will den neuen Haushaltsplan für 2019 am Wochenende per Vertrauensfrage durchs Parlament bringen. Der Senat bewilligte den umstrittenen Entwurf bereits am vergangenen Wochenende.