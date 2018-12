Zusammenstöße im Gazastreifen: ein Palästinenser getötet

Ein Palästinenser wurde am Freitag an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel getötet.

Mehr als 5000 Palästinenser hatten sich wie jede Woche dort zu Protesten versammelt. Eine israelische Armeesprecherin sagte in Tel Aviv, es seien Steine und Sprengsätze in Richtung der israelischen Soldaten geworfen worden. Diese hätten die Demonstrationen auflösen wollen und in einigen Fällen mit scharfer Munition reagiert. Sechs Menschen wurden dabei verletzt.