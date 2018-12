Wer ist Langzeitherrscher Joseph Kabila (47)?

Er wollte an der Macht festhalten. Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo Joseph Kabila hatte sich nach Ende seiner zweiten Amtszeit vor zwei Jahren geweigert, abzutreten. Er ließ die Wahlen seitdem drei Mal verschieben. Er selbst darf nicht wieder antreten. Jetzt finden die Wahlen in Teilen des Landes statt.

Joseph Kabila trat das Amt des Präsidenten 2001 an

Im Alter von nur 29 Jahren trat Joseph Kabila das Amt des Präsidenten 2001 an, nachdem sein Vater Laurent Kabila ermordet worden war. Sein Vater hatte 1997 als Rebellenführer die 32-jährige Diktatur Mobutus im Kongo beendet. Daraufhin war sein Vater 1997 bis 2001 Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Der junge Joseph Kabila wuchs im Exil in Tansania auf und wurde militärisch in Uganda und Ruanda ausgebildet. 2000 wurde er Armeechef in der Demokratischen Republik Kongo.