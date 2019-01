Erste Klagen nach Waldbränden in Griechenland

Nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland im Sommer 2018 mit 100 Toten wurde nun bei Gericht in Athen eine erste Klage eingereicht. Die Familie eines 70-jährigen Mannes, der unweit seines Hauses in Flammen umkam, als er versuchte, mit seinem Wagen zu entkommen, fordert von den Behörden Schadensersatz. Sie sieht eine große strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortung auf Seiten des Staates.