Ein Mann transportiert ein Schaf auf dem Motorrad während eines Waldbrands in der Stadt Patras im Westen Griechenlands am Mittwoch, den 13. August 2025.
No Comment

Video. Waldbrände in Südosteuropa: Tiere werden vor den Flammen gerettet

Zuletzt aktualisiert:

Die Waldbrände in Südosteuropa wüten weiter. Während innerhalb der letzten Tage tausende Menschen zur Evakuierung gezwungen wurden, versuchen zahlreiche Helfer nun auch Tiere vor den Flammen zu retten.

In Griechenlands drittgrößter Stadt kämpften Feuerwehrleute darum, Häuser und Ackerland zu retten, während Olivenhaine und Kiefernwälder brannten.

Ein Bauer brachte ein Schaf auf seinem Motorrad durch rauchgefüllte Straßen in Sicherheit. Ein anderer Mann floh mit Ziegen vor den herannahenden Flammen.

Die Bewohner versuchten sich mitsamt ihrer Haus- und Nutztiere zu evakuieren, während Löschflugzeuge zwischen Bränden in Patras, Zakynthos und dem westlichen Festland pendelten.

Die Ressourcen werden in der gesamten Region immer knapper. Mittlerweile gibt es drei bestätigte Todesfällen in Spanien, der Türkei und Albanien, während Tausende Menschen die Nacht in Notunterkünften verbringen müssen.

