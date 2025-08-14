Video. Waldbrände in Südosteuropa: Tiere werden vor den Flammen gerettet

In Griechenlands drittgrößter Stadt kämpften Feuerwehrleute darum, Häuser und Ackerland zu retten, während Olivenhaine und Kiefernwälder brannten.
Ein Bauer brachte ein Schaf auf seinem Motorrad durch rauchgefüllte Straßen in Sicherheit. Ein anderer Mann floh mit Ziegen vor den herannahenden Flammen.
Die Bewohner versuchten sich mitsamt ihrer Haus- und Nutztiere zu evakuieren, während Löschflugzeuge zwischen Bränden in Patras, Zakynthos und dem westlichen Festland pendelten.
Die Ressourcen werden in der gesamten Region immer knapper. Mittlerweile gibt es drei bestätigte Todesfällen in Spanien, der Türkei und Albanien, während Tausende Menschen die Nacht in Notunterkünften verbringen müssen.