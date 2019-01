Schießerei in Kölner Innenstadt: Eine Person festgenommen, drei weitere auf der Flucht

In der Kölner Innenstadt wurden der Polizei gegen 14 Uhr Schüsse gemeldet. Ein Sprecher der Polizei erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Zivilfahnder noch am Tatort eine flüchtende Person festnehmen konnten. Der Mann habe eine scharfe Waffe dabeigehabt. Drei weitere seien auf der Flucht, zwei davon – ein Mann und eine Frau – seien in einem Auto unterwegs, der andere zu Fuß.