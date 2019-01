Brexit-Abstimmung: Verfolgen Sie live den Tag der Entscheidung für Theresa May

Die zwischen Theresa May und Brüssel erzielte Einigung über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union steht am heutigen Dienstag vor der entscheidenden Abstimmung des britischen Parlaments mit einer starken Opposition im Unterhaus.

Was ist bisher passiert?

May richtete sich schon mehrfach an die Abgeordneten des Unterhauses mit der dringlichen Bitte: Einen „harten“ Brexit zu verhindern und dem ausgehandelten Deal zuzustimmen. In ihrer Rede am letzten Tag vor der Abstimmung sagte sie: „Wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, wird man auf diese Entscheidung des Parlamentes blicken und fragen: Haben wir unsere Wirtschaft, unsere Sicherheit und unseren Staat geschützt oder haben wir das britische Volk hängen lassen?“

Die letzten Tage vor der entscheidenden Abstimmung hatten auch Abgeordnete des Europaparlaments genutzt, um noch einmal an die Briten zu appellieren: In einem Brief richteten sich mehr als 100 Europa-Abgeordnete an die Verantwortlichen und baten darum, den Brexit abzublasen.

...

Was kann als nächstes passieren?

Wenn die Abgeordneten das Abkommen akzeptieren, wird das Vereinigte Königreich die EU am 29. März 2019 wie geplant verlassen. Wenn die Abgeordneten ablehnen, sind die Folgen nicht so leicht abzusehen. Politikexperten vermuten ein politisches Chaos.

Zunächst müsste May den Mitgliedern des Unterhauses innerhalb von drei Arbeitstagen, das heißt spätestens am kommenden Montag einen Plan B vorlegen, über den diese abstimmen werden. Wenn auch das scheitert, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die möglichen Szenarien reichen von einem "harten" Brexit ohne Deal, über ein zweites Referendum bis hin zu Neuwahlen im Vereinigten Königreich.

Lesen | Das könnte passieren, nachdem die Abgeordneten über den Brexit-Deal abgestimmt haben

Was bedeutet das Ergebnis dieser Abstimmung?

Je näher der 29. März rückt, desto wahrscheinlicher wird ein Brexit ohne Vereinbarung mit der EU. Großbritannien würde damit von der EU als ein Drittland betrachten. Viele Ökonomen und Wissenschaftler befürchten dann einen erheblichen Schaden für die britische Wirtschaft.

Großbritannien betreibt derzeit als Mitglied der EU Handel mit dem Rest der Welt. Nach einem No Deal würden alle bestehenden Handelspakte zwischen der EU und anderen Ländern ganz oder teilweise für Großbritannien hinfällig werden, sofern diese nicht verlängert werden.