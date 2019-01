EU-Austrittsabkommen abgelehnt: Krachende Niederlage für May

Das Unterhaus des britischen Parlaments hat das EU-Austrittsabkommen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. 432 Abgeordnete stimmten gegen das Dokument, 202 dafür. Unter den Nein-Stimmen waren auch 118 aus der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May. May hatte in einer Rede kurz vor der Abstimmung noch dringend um Unterstützung gebeten und an das Verantwortungsbewusstsein der Parlamentarier appelliert. Nachher musste sie ihre Niederlage eingestehen.