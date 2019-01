Berlusconi (82) will ins Europaparlament: "Mein Wissen, mein Können"

"Ich kann mich in dieser sich ständig verändernden Welt nicht drücken. In einem Europa, das auf den richtigen Kurs gebracht werden und wieder eine führende Rolle übernehmen muss. Mit meiner Erfahrung, meinem Wissen, meiner Fähigkeit zu kommunizieren und zu überzeugen, kann ich eine wichtige Rolle in Europa, im Europäischen Parlament und bei den europäischen Regierungen spielen."

Der mehrmalige Regierungschef durfte bis zum vergangenen Jahr nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht für politische Ämter kandidieren.

Berlusconis konservative Partei Forza Italia hat bei der letzten Parlamentswahl in Italien eine herbe Niederlage einstecken müssen und dümpelt in Umfragen derzeit bei rund zehn Prozent. Vor allem Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega hat Berlusconi die Schau gestohlen.