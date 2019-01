10 der schönsten Fotos vom letzten Blutmond vor 2028

Am ganz frühen Montagmorgen war die letzte totale Mondfinsternis, die wegen des roten Lichts, in dem der Mond erstrahlt auch Blutmond genannt wird,gut zu sehen, Der Mond erscheint rötlich, weil rotes Licht durch die Erdatmosphäre in den Schatten gestreut wird.in vielen Teilen Deutschlands gut zu sehen.

Falls Sie auch schöne Bilder vom Blutmond haben, können Sie diese gerne auf unserer Facebook-Seite mit uns teilen. Wir freuen uns darauf!

Zu einer solchen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie.

Das Schauspiel begann gegen 4.34 Uhr, als der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückte. Um etwa 5.41 Uhr war der Mond vollkommen darin verschwunden - die totale Mondfinsternis begann. Von 6.44 Uhr an rückte der Mond wieder langsam aus dem Kernschatten heraus. Da der Mond gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß.

Wer den kupferroten Mond verpasst hat, muss sich etwas gedulden: Zwei richtig gut von Europa aus zu sehende totale Mondfinsternisse werde es erst Silvester 2028 und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 geben, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zuvor können von Deutschland aus allenfalls kurze Abschnitte solcher Ereignisse beobachtet werden.

Mondspielerei in Prag REUTERS/David W Cerny

Das Prager Schloss und der Mond REUTERS/David W Cerny

Im weisrussischen Turets REUTERS/Vasily Fedosenko

Am Ägidienberg beiBonn REUTERS/Wolfgang Rattay

Supermond in Köln REUTERS/Thilo Schmuelgen

¨Beider EZB in Frankfurt REUTERS/Kai Pfaffenbach

So gesehen in Brasilia REUTERS/Adriano Machado

InRio de Janeiro REUTERS/Ricardo Moraes

Der Mond über Paris am 21.1.2019 REUTERS/Philippe Wojazer

Der Himmel über San Diego REUTERS/Mike Blake

.............