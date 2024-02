Das private US-Unternehmen, Intuitive Machines, unternimmt seinen ersten Mondlandeversuch. Die Mission heißt "Odysseus".

Am Donnerstag hat ein das privates US-Unternehmen, Intuitive Machines, eine Mission zum Mond gestartet. Die Mission erfolgt einen Monat nach dem fehlgeschlagenen Landeversuch der Peregrine-Mission im Januar. Die NASA, die diese Mission mitfinanziert und Experimente an Bord hat, strebt eine erfolgreiche Mondlandung in der kommenden Woche an, um kommerzielle Mondmissionen voranzutreiben.

Die Falcon-Rakete von SpaceX startete mitten in der Nacht vom Kennedy Space Center der NASA. Sie befördert den Mondlander von Intuitive Machines auf seinen Weg zum 370.000 Kilometer entfernten Mond. Der geplante Mondlandung soll am 22. Februar, erfolgen, nach nur einem Tag nach dem Eintritt in die Mondumlaufbahn.

Erster Mondlandeversuch einer privaten Firma

Bisher haben nur fünf Länder - die USA, Russland, China, Indien und Japan - eine Mondlandung erfolgreich durchgeführt. Kein privates Unternehmen hat das bisher erreichen können.

Steve Altemus, Mitbegründer und CEO von Intuitive Machines, vor dem Start zu den Vorbereitungen: "Es hat viele schlaflose Nächte gegeben, um uns darauf vorzubereiten."

Das Unternehmen mit Sitz in Houston plant, seinen sechsbeinigen Lander nur 300 Kilometer vom Südpol des Mondes entfernt zu platzieren, um gefährliche Krater und Klippen zu umgehen und gleichzeitig potenzielle Wasserressourcen in dieser Region zu erforschen.

Die an Bord des Landers befindlichen sechs Navigations- und Technikexperimente sollen den Weg für zukünftige Missionen erleichtern.