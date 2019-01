Fast 70.000 Gelbe Westen in Frankreich auf der Straße

Erneuter Protestsamstag der Gelben Westen in Frankreich: Zum ersten Mal war in Paris auch zu einer „Gelben Nacht“ aufgerufen worden.

Nach Angaben des Innenministeriums nahmen tagsüber in ganz Frankreich rund 69.000 Menschen an den Protestmärschen teil, allein in der Hauptstadt waren es 4000. Hier wurden 52 Personen festgenommen.

Mehr als 10.000 Demonstranten zog es in Toulouse im Süden des Landes auf die Straße. Während es überwiegend friedlich blieb, kam es teils zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Ordnungshütern. Auch hier wurden mehrere Demonstranten in Gewahrsam genommen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

In Paris wurde Jérome Rodrigues, einer der bekanntesten Anhänger der Gelben Westen, am Auge verletzt, als die Polizei Reizgaspatronen verschoss. Eric Drouet, einer der führenden Köpfe der Gelben Westen, sprach von einem Mordversuch.