Kelly Sildaru aus Estland sichert sich in Aspen Gold im Slopestyle-Wettbewerb. Vom 24. bis 27. Januar finden in Colorado die legendären Winter X-Games statt.

In den Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe treten die besten Extremsportler der Welt gegeneinander an. Seit 1995 wird der Wettbewerb jährlich in verschiedenen Städten der USA ausgetragen.

Die Schweizerin Mathilde Gremaud gewinnt im Big-Air-Finale die Goldmedaille.