Der Flughafen Catania auf Sizilien liegt am Fuße des Ätna. Der aktivste Vulkan Europas spuckt nun wieder Asche.

Europas größter aktiver Vulkan, der Ätna, ist wieder aktiv. Der Berg auf der Mittelmeerinsel Sizilien hat am Dienstag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt.

Aus diesem Grund ist der Flugverkehr von und nach Sizilien derzeit unterbrochen. Der internationale Flughafen Catania wurde aufgrund der Lava- und Aschewolken geschlossen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers werde die die Sperrung zu Flugausfällen bzw. Umleitungen zu anderen Flughäfen führen, hieß es in einer Mitteilung.

Für den Airport ist solch eine Situation nichts Neues, der Flughafen wird häufig wegen der vom Vulkan ausgestoßenen Asche und der dadurch schlechten Sichtverhältnisse geschlossen, ist aber normalerweise innerhalb eines halben Tages wieder geöffnet.

Können Fluggäste eine Entschädigung verlangen?

Die Flughafenbehörden raten Fluggästen, die von Catania abfliegen wollen, sich über den Status ihres Fluges zu informieren, bevor sie sich zum Flughafen begeben. Generell sind die Fluggesellschaften verpflichtet, dem Kunden einen anderen Flug oder eine Erstattung anzubieten, wenn ein Flug annulliert wird oder sich um mehr als drei Stunden verspätet.

Dies gilt jedoch nur, wenn sie die Unterbrechung hätten verhindern können. Ein Vulkanausbruch wird allerdings als höhere Gewalt eingestuft. In den meisten Fällen werden sich die Fluggesellschaften dennoch bemühen, die Passagiere an ihr endgültiges Ziel zu bringen. Für Passagiere könnte sich dennoch eine Reiseversicherung lohnen, da so gegebenenfalls unerwartete Ausgaben zurückgefordert werden können.

Ist es sicher, nach Sizilien zu reisen?

Ja, es ist nach wie vor sicher, nach Sizilien zu reisen, auch wenn der Ätna ausbricht. Auf Sizilien herrscht derzeit zwar eine anhaltende Dürre, die meisten Hotels sowie andere Unterkünfte sind jedoch weiterhin geöffnet.

Reisende sollten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für heißes Wetter treffen, also viel Wasser trinken, sich in den heißesten Stunden des Tages im Schatten aufhalten und bei Unwohlsein gegebenenfalls einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Wo liegt der Ätna, und wie gefährlich ist er?

Der Ätna befindet sich an der Ostküste der italienischen Insel Sizilien. Er ist der aktivste Vulkan Europas und hat in den vergangenen fünf Jahren eine besonders aktive Phase erlebt. Obwohl der Vulkan häufig ausbricht, hat die Lava seit dem 19. Jahrhundert keine nahe gelegenen Städte mehr erreicht.

Der Ätna hat mehr als 200 Krater, die Vulkanasche regnet bei einem Ausbruch in der Stadt Catania, die an seinem Fuß liegt, sowie in vielen umliegenden Städten und Dörfern. Für Besucherinnen und Besucher des Gebietes ist das normalerweise kein Problem. Selbst während eines Ausbruchs gibt es viele Wanderwege und Pfade, die noch sicher sind, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, mit einem qualifizierten örtlichen Bergführer aufzusteigen.