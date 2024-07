Dänemark: Tourismus leidet unter schlechtem Wetter

Von Euronews mit EBU

Während in vielen Teilen Europas eine Hitzewelle herrscht, ist der dänische Sommer nass. Darunter leidet wohl auch bereits der Tourismus.

In Dänemark hat es in den letzten 12 Monaten viel geregnet. er diesjährige April war der nasseste April seit den 1930er Jahren. Im Juni und Juli setzte sich der Trend mit überdurchschnittlich viel Regen fort. Während in einigen Teilen Europas Hitzewellen herrschen, empfangen die Dänen Touristen aus aller Welt im Regen.

Tine Aschlund Eriksen, Besitzerin des HighPark Sønderjylland Vergnügungsparks, sagte, das schlechte Wetter wirke sich negativ auf die Besucherzahlen aus. "Es ist klar, dass die Besucherzahlen an einem schönen sonnigen Tag besser sind als an einem Regentag", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber diejenigen, die hier sind, nehmen es eigentlich ganz gut gelaunt auf"

Trotz des regnerischen Wetters scheinen einige Touristen (trotzdem/immer) bei guter Laune zu sein. Ulla Sterlø, Standinhaberin eines Mittelaltermarkts sagte: "Wir setzen uns einfach den Ja-Hut auf und dann machen wir sowieso Urlaub und nehmen es, wie es ist."

Neben Tourismus ist auch die Landwirtschaft beeinträchtigt

Die Sommeraktivitäten und der Tourismus sind nicht die einzigen Wirtschaftszweige, die von dem nassen Wetter betroffen sind. Auch die Landwirte und ihre Ernten leiden unter dem Regen. Medienangaben zufolge stehen die dänischen Landwirte vor großen Herausforderungen, insbesondere bei der Ernte von Getreide wie Gerste und Hafer.

Die übermäßige Feuchtigkeit hat die Qualität der Ernte beeinträchtigt, sodass Gerste und Hafer schwach sind und in einigen Fällen mit den üblichen Geräten nicht geerntet werden können. Verschärft wird die Situation durch den Mangel an Wärme und Sonne, die für eine gesunde Entwicklung des Getreides notwendig sind.