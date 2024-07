EU-Staaten widersetzen sich von der Leyens Plan für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis

Während aus den EU-Hauptstädten die Nominierungen von Kommissarinnen und Kommissaren eintrudeln, steht von der Leyens Plan, die Geschlechterparität zu gewährleisten, vor ernsten Herausforderungen.

Die Aufforderung von Ursula von der Leyen an die EU-Länder, zwei Namen - einen männlichen und einen weiblichen - für einen Platz in ihrem neuen Team vorzuschlagen, stößt in den Mitgliedsstaaten auf taube Ohren.

Zwar haben die Mitgliedstaaten bis zum 30. August Zeit, Kandidaten für die nächste fünfjährige Amtszeit der EU-Kommissarin vorzuschlagen, doch hat sich bisher kein Land bereit erklärt, zwei Kandidaten beider Geschlechter vorzuschlagen.

"Ich möchte die am besten vorbereiteten Kandidaten auswählen, die das europäische Engagement teilen. Ich werde mich erneut für einen gleichen Anteil von Männern und Frauen am Kollegiumstisch einsetzen", sagte von der Leyen nach ihrer Wiederwahl letzte Woche vor dem Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg.

Die Kommissionspräsidentin formulierte ihren Appell in einem Brief, der am Donnerstagmorgen an die EU-Regierungen geschickt wurde. Ein Sprecher der Exekutive bestätigte, dass von der Leyen darin ausdrücklich auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern hinweist.

Neun Mitgliedstaaten haben bereits ihre Kandidaten bestätigt. Ab Mitte August werden diese von von der Leyen befragt werden und dann eine Abstimmung in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments überstehen müssen, bevor sie sich einen Platz im neuen "Kollegium" der Kommissare sichern können.

Kein Land ist von der Leyens Forderungen nachgekommen

Von diesen neun Mitgliedstaaten stellen sechs neue Kandidaten auf, aber keiner ist von der Leyens Aufforderung nachgekommen.

Die übrigen drei - Lettland, die Niederlande und die Slowakei - haben sich dafür entschieden, ihre bisherigen Kommissare erneut zu nominieren und müssen daher nicht sowohl einen Mann als auch eine Frau aufstellen.

Der irische Premierminister Simon Harris erklärte diese Woche gegenüber Reportern, dass er nur den ehemaligen Finanzminister Michael McGrath ins Rennen schicken werde. Er sagte, dass er die Geschlechtergleichstellung dennoch "sehr ernst" nehme.

Harris sagte, Dublin schicke seinen Finanzminister "nicht ohne weiteres nach Brüssel"- Die Regierung könnte zögern, eine weibliche Kandidatin vorzuschlagen, die mit McGrath konkurriert.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala schloss sich Harris an, als er am Donnerstag bestätigte, dass seine Regierung den Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela ausgewählt hat, um sich um einen Platz in der EU-Exekutive zu bewerben.

Kroatien hat ebenfalls nur einen männlichen Kandidaten nominiert. Finnland, Spanien und Schweden haben eine Frau ins Rennen geschickt.

"Ich denke, der Wunsch der Präsidentin war für die Mitgliedsstaaten klar - sie möchte einen gleichen Anteil von Männern und Frauen am Kollegiumstisch haben. Aus diesem Grund hat sie zwei Namen vorgeschlagen", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Donnerstag.

"Sie wird natürlich ihre Vorstellungsgespräche führen und auf der Grundlage der Verdienste der Kandidaten auswählen", fügte der Sprecher hinzu. "Ich denke, es ist ziemlich klar, was sie anstrebt."

Die scheidende von der Leyen-Kommission hatte ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis von 13 weiblichen und 14 männlichen Kommissaren.

Von der Leyen ist die erste Frau an der Spitze der EU-Exekutive und hat versprochen, in ihrer zweiten Amtszeit einen "Fahrplan für Frauenrechte" zu entwickeln, um das geschlechtsspezifische Lohn- und Rentengefälle zu beseitigen, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und Pflege und Beruf miteinander zu vereinbaren.