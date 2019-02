Macht und Ohnmacht in Madrid

Euronews-Korrespondent José Núñez berichtet vom Obersten Gericht in Madrid:

"Die Gegenwart und Zukunft Spaniens werden auf wenigen Quadratmetern in Madrid entschieden. Einige Meter weit rechts entfernt ist die Plaza de Colón, wo vor nur wenigen Tagen eine große Demonstration für die Einheit Spaniens stattfand.

Einige Kilometer weiter links das Parlament, wo an diesem Mittwoch die Haushaltsdebatte startet, die möglicherweise Neuwahlen auslöst.

Und hier, am Obersten Gericht, hat der Prozess gegen die Separatistenführer mit einem Großaufgebot der Medien und Dutzenden Zeugen begonnen, die in den nächsten Monaten gehört werden sollen: unter ihnen die Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau und der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy," sagte Euronews-Journalist Núñez in Madrid.