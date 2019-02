Australien: 79-Jähriger aus Fluten gerettet

Heftiger Dauerregen hat Teile des Bundesstaats Queensland in Australien in der vergangenen Woche in den Ausnahmezustand versetzt. Straßen verwandelten sich in reißende Ströme, ganze Dörfer wurden geflutet, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Jetzt wurde Filmmaterial von Bodycams der Polizei veröffentlicht, auf dem die Rettung eines 79-Jährigen aus seinem überfluteten Haus in der Stadt Maxwelton festgehalten wurde. Er lebte dort allein mit seinem Hund, Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte.

Der Mann wurde per Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Auch sein Hund konnte gerettet werden. Er wird nun offenbar von Nachbarn versorgt, bis der 79-Jährige in sein Haus zurückkehren kann.