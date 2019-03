Angeklagte im Mordfall des Halbbruders von Kim Jong Un kommt frei

Was ist VX?

Neben Tabun, Sarin und Soman gehört das Nervengas VX zu den giftigsten chemischen Kampfstoffen. Britische Forscher entdeckten die Substanz 1952, als sie einen Ersatz für das Pestizid DDT entwickeln wollten. Das geruchlose und gelbliche Gift gelangt über Augen und Atemwege oder die Haut in den Körper und führt binnen weniger Minuten zu einem qualvollen Tod. Schon winzige Mengen der flüssigen oder gasförmigen Substanz verursachen Kopfschmerzen und Sehstörungen. Der Tod tritt durch Atemlähmung und Kreislaufkollaps ein, denn VX blockiert für das Nervensystem wichtige Enzyme. Nur Schutzanzüge und entsprechende Masken sichern das Überleben. VX wurde früher unter anderem in den USA produziert, auch in der Sowjetunion gab es ähnliche Substanzen. Der Irak hatte ebenfalls die Herstellung von VX erforscht. Nach Angaben des Schweizerischen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz sind bisher keine Fälle bekannt, in denen VX für Kriegs- oder Terrorzwecke eingesetzt wurde.