Dieser Passant hatte Glück, als eine Hauswand bei starkem Wind in London zusammenbrach und und ihn nur um wenige Zentimeter verfehlte.

Das Video zeigte einen Haufen Mauersteine, die auf dem Bürgersteig in Stoke Newington im Nordosten Londons landeten. Starker Wind und heftiger Regen erreichten am Wochenende Großbritannien, die auch in den kommenden Tagen andauern sollen.