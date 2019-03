Bluttat in Christchurch: Polizei nennt neue Details

Nach dem Anschlag in Christchurch laufen die Ermittlungen auch in der Nacht auf Hochtouren. Auf einer Pressekonferenz gab die Polizei neue Details bekannt.

"Bisher wurde ein Mann Ende 20 wegen Mordes angeklagt. Er muss morgen früh vor Gericht in Christchurch erscheinen", erklärte Polizeichef Mike Bush. "Drei weitere Personen wurden festgenommen. Wir glauben aber, dass eine dieser Personen, die bewaffnet und am Tatort war, vielleicht nichts mit dem Vorfall zu tun hat. Auch die beiden anderen Festgenommenen trugen Schusswaffen bei sich. Wir versuchen herauszufinden, ob und inwiefern sie in die Tat verwickelt sind.“

Zusammenarbeit mit den australischen Behörden

Auf die Frage, warum keiner der Verdächtigen als rechtsextremer Gefährder gelistet war, sagte der Polizeichef: "Keine Behörde hatte Informationen über diese Leute. Ich stehe auch mit meinen australischen Kollegen in Kontakt – ihnen liegen ebenfalls keinerlei Informationen vor. Sie unterstützen uns bei den Ermittlungen. Ich versichere Ihnen, dass wir einen Teil unserer Untersuchung darauf konzentrieren werden, auf unsere Arbeit zurückzublicken und sicherzustellen, dass wir bei den Themen Strafverfolgung und Sicherheit keine Gelegenheit verpasst haben, diesen schrecklichen Angriff zu verhindern."

Bei dem mutmaßlichen Terrorangriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt wurden laut den Ermittlern mindestens 49 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.