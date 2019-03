Trump will Golan-Höhen als israelisch anerkennen

In einem seiner umstrittenen Tweets hat sich US-Präsident Donald Trump zu den Golan-Höhen geäußert. Er schrieb, nach 52 Jahren sei es an der Zeit, dass die USA die Souveranität Israels über die Golan-Höhen anerkennen.

Völkerrechtlich gehören die Golan-Höhen zu Syrien. Israel hatte sie aber 1967 erobert. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kann den Tweet als Erfolg verbuchen.

"Präsident Trump schreibt Geschichte in einer Zeit, in der der Iran versucht, Syrien als Plattform zu nutzen, um Israel anzugreifen und zu zerstören. Die Botschaft von Präsident Trump ist: Die USA stehen an der Seite Israels."

Netanjahu setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Golan-Höhen als israelisch anerkannt werden. Dabei gilt Trumps Unterstützung auch als Wahlkampfhilfe, in Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt.