Reicht Mays Rücktrittsangebot aus, um Brexit-Deal durchzukriegen?

Im Brexit Chaos hat Premierministerin Theresa May am Mittwoch ihren Rücktritt angeboten, sollte ihr Vorschlag doch noch angenommen werden. Sie hofft darauf, damit Gegner in ihrer eigenen Partei zur Unterstützung ihres Deals zu bewegen:

"Sie ist verzweifelt und will ihren Deal unbedingt durchbringen. Aber jetzt wird es immer unwahrscheinlicher. Sie tut alles, um ein paar zusätzliche Stimmen abzugreifen".

"Ich bin eigentlich überrascht, dass sie kapituliert, weil ich sie immer als jemanden gesehen habe, der weitermacht, egal was passiert."

"Ich finde es gut, dass sie zurücktreten will, aber sie sollte im Parlament bleiben um den Deal zu Ende zu bringen. Es wäre nicht fair, wenn sie geht und das Durcheinander hinterlässt, das sie selbst geschaffen hat".

Ob der angebotene Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May ausreicht, den Deal durchs Parlament zu bekommen, bleibt allerdings fraglich.