VIDEO | Wie Mary Poppins: Türkischer Mann hebt mit einem Sonnenschirm ab

Starker Wind in der Türkei ließ einen Mann im Mary Poppins-Stil abheben, als er versuchte, einen Schirmständer auf einem Markt in der Stadt Kadirli am Davonfliegen zu hindern. Der Marktarbeiter Sadik Kocadalli wurde nach Veröffentlichung des Videos als erster Astronaut der Türkei (oder "AstroNOT") bezeichnet.

Er versuchte, den Sonnenschirm einer Bar mit Hilfe von drei Freunden zu sichern, wurde aber für einige Meter vom Boden gehoben, während er sich an den Ständer klammerte.

Später sagte er: "Wir arbeiteten und der Wind nahm zu. Als der Wind immer stärker wurde, bemerkte ich, dass sich der Schirm bewegte. Also versuchte ich, ihn am Boden zu halten, indem ich auf ihn trat." Und dann hob er sich in die Luft.

"Es ging drei, vier Meter hoch und ich dachte: 'Das wird nicht funktionieren', also sprang ich hinunter. Glücklicherweise geht es mir gut", fügte er hinzu. "Der Schirm traf auf eine Stange und fiel wieder herunter."

Das Überwachungsvideo des Vorfalls wurde viral, nachdem es von der türkischen Presseagentur Anadolu veröffentlicht wurde. Viele Internetnutzer in der Türkei reagierten auf Twitter mit einer Flut von Memes, wobei die Nutzer versuchten, zu erraten, wo die furchtlosen Kocadalli gelandet sein könnte.

Einer prägte einen Hashtag und nannte Kocadalli "Turkey Space Agency's first #AstroNOT".

Ein anderer gratulierte der Besatzung des türkischen Schirms zu ihrer Mondlandung.