10 der schönsten Bilder vom Schnee - Winterwetter auch zu Ostern?

In vielen Regionen hat es schon in den vergangenen Tagen ein wenig geschneit. Und die Meteorologen kündigen nicht nur für die Schweiz Schneefälle ab 400 m an. Neben dem Alpenraum sind große Teile Europas betroffen. Die Temperaturen steigen fast nirgends in den zweistelligen Bereich. Es fällt Schnee auf schon blühende Obstbäume.

In Lindencham bei Zug in der Schweiz REUTERS/Arnd Wiegmann

Kühe im Schnee in Merenschwand REUTERS/Arnd Wiegmann

Doch für Ostern versprechen die Experten Besserung und deutlich wärmeres Wetter - schon ab Montag sollten die Temperaturen auf etwa 14 Grad ansteigen.

Auf Twitter teilen auch viele User ihre Bilder vom Schnee.

Auch in Luxemburg hat es an diesem Sonntag geschneit.