Houston Rockets schlagen Utah Jazz 122:90

Die Houston Rockets haben einen erfolgreichen Start in die Playoffs gefeiert – vor allem Dank James Harden. Zuhause liessen die Texaner Utah Jazz keine Chance, das Spiel endete 122:90.

James Harden steuerte 29 Punkte und 10 Assists bei, es wurde eines der Top-Spiele unter den Besten der ersten Runde in den fünf Playoffs.

Die Rockets führten fast durchgängig zweistellig. Zur Halbzeit schaffte es Jazz, mit 5 Punkten kurz zu führen, bis Houston mit einem großen Lauf davonzog und uneinholbar Richtung Sieg marschierte.

Es ist das zweite Jahr in Folge, in diese beiden Teams aufeinandergetroffen sind, nachdem die rockets Utah letztes Jahr in der zweiten Runde fünfmal geschlagen haben.

Spiel 2 findet diese Woche wieder in Houston statt.