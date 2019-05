Armbrust und Pfeile: Rätselraten um 3 Tote im Pensionszimmer in Passau

Ein Zimmermädchen in der Pension in Passau hat die drei Toten zusammen mit einer Kollegin gefunden. Bei den toten Feriengästen handelt sich um einen 53-Jährigen aus Rheinland-Pfalz, eine 33-Jährige, die ebenfalls in Rheinland-Pfalz lebte, und um eine 30 Jahre alte Frau aus Niedersachsen. Im Dreibettzimmer, in dem die Toten lagen, wurden auch zwei Armbrüste gefunden. In den Körpern der Toten waren Pfeile.

Dreibettzimmer für 85 Euro

Die drei Feriengäste waren am Freitagabend angereist und hatten offenbar ein Dreibettzimmer ohne Frühstück für drei Nächte gebucht. Eine Nacht kostet 85 Euro - eine der Frauen hatte das Zimmer reserviert. Zuvor seien die drei noch nicht in der Pension in Passau gewesen.

In der Nacht hatte es heftig geregnet. Zudem rauscht der Fluss Ilz direkt an der Pension vorbei. Diese Geräuschkulisse erklärt, dass niemand gehört hat, was sich in dem Zimmer abgespielt hat.

Mann mit weißem Bart

Laut Augenzeugen, die der Münchner Merkur zirtiert, trug der Mann einen Anzug und hatte einen langen weißen Bart, die Frauen seien schwarz gekleidet gewesen. Was die drei Personen miteinander zu tun hatten, ist Teil der Ermittlungen.

Die Obduktion der Leichen soll bis Dienstag klären, ob die Frauen und der Mann durch die Pfeile tödliche Verletztungen erlitten hatten.

Der Leichenfund war am Muttertag Diskussionsthema unter den Gästen, die zum Essen in das Ausflugslokal an der Ilz gekommen waren.