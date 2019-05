Isländer zeigen Flagge der Palästinenser live bei Eurovision in Israel

Die Gruppe Hatari aus Island hat während der Live-Sendung der Eurovision aus Tel Aviv eine palästinensische Flagge gezeigt. In den sozialen Medien bekommen die Musiker viel Applaus für ihre Aktion.

Eigentlich sollte es beim ESC in Tel Aviv keine politischen Statements geben.

Schon vorab hatten die Bandmitglieder von Hatari angekündigt, dass sie die Aufmerksamkeit der Welt während des ESC 2019 auf den Nahostkonflikt und die Rolle Israels lenken wollten. Israel sei ein Land, das von "Konflikt und Uneinigkeit" gezeichnet sei, erklärten die Frontmänner Matthíás Haraldsson und Klemens Hannigan. Klemens hatte im Gespräch mit Wiwibloggs auch gesagt, man werde das kritische Gespräch suchen - und sie hatten den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einem Wrestling-Kampf aufgefordert.

Mehrere Musiker von Hatari hatten die Stadt Hebron im Westjordanland besucht, in der israelische Siedler - von der Armee geschützt - in besetzten Gebieten leben. Die Gruppe "Breaking the Silence" hatte spezielle Touren für Eurovisions-Besucher nach Hebron organisiert, um die Situation in der Stadt zu erklären.

Ein Bandmitglied von Hatari hat auch auf Instagram gepostet, wie die Sicherheitsleut in Tel Aviv die palästinensischen Fahnen eingesammelt haben.

_____________