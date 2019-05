Madrid, Lissabon, Paris, Berlin - unmittelbar vor den Europawahlen sind die Schüler der Fridays for Future Bewegung zu Zehntausenden auf die Straßen gegangen. Mit Slogans wie "Vote Now Or Swim Later" forderten sie zu dringendem Handeln in der Klimapolitik auf. Mit ihren wochenlangen Streiks haben die Schüler es geschafft, den Klimawandel zu einem zentralen Thema im Europawahlkampf zu machen.