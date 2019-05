3 Tote bei Bootsunglück auf dem Rhein

Bei einem Bootsunglück auf dem Rhein sind drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein sechsjähriges Mädchen. Das teilte die zuständige Präfektur im Elsass am Donnerstagnachmittag mit.

Der Vorfall ereignete sich in der deutsch-französischen Grenzregion. Das Schlauchboot mit vier Menschen an Bord sei bei der französischen Gemeinde Gerstheim gekentert, so die Präfektur.

Ein Mädchen werde noch vermisst, hieß es. Französische und deutsche Rettungskräfte sowie Taucher seien im Einsatz, um das Kind zu finden.