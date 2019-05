FC Chelsea feiert Titelgewinn in der Europa League

Der FC Chelsea gewinnt den Europacup. Die weit gereisten Fans feiern vor dem Olympiastadion von Baku lautstark den 4:1 Erfolg gegen den Londoner Stadtrivalen Arsenal. Es war eine rund 4000 Kilometer lange Reise zum Londoner Derby in Aserbaidschan:

"Wir haben einen langen Weg zurückgelegt. Aber es hat sich gelohnt"

Die Fans der Blues sind begeistert.

"Fantastisch, ich bin hocherfreut. Einen 4:1 Sieg hätte ich nicht erwartet. Sie haben in der zweiten Hälfte brillant gespielt. Fabelhaft".

"Einer meiner größten Träume ist für mich wahr geworden. Chelsea hat gewonnen. Ich bin sehr glücklich".

Während die Fans des FC Chelsea feiern, ist die Stimmung bei den Anhängern von Arsenal gedrückt:

"Es waren verrückte 15 Minuten. Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit fallen in einer Viertelstunde drei Tore. Was kann man machen"?

"Es ist ziemlich traurig. Wir haben so eine lange Reise gemacht, um jetzt 4:1 zu verlieren. Es ist wirklich enttäuschend".

Der Titeltraum ist für das Team um Mesut Özil geplatzt und damit auch die Qualifikation für die Champions League. Der FC Chelsea dagegen spielt in der nächsten Saison in der Königsklasse".