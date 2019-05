Champions League Finale in Madrid - 85000 britische Fans erwartet

Der FC Liverpool trifft im Endspiel der Champions League an diesem Samstag auf den Ligakonkurrenten aus Tottenham. Das englische Finale in der spanischen Hauptstadt zieht Zehntausende Fans von der britischen Insel an.

Der FC Liverpool und sein Trainer Jürgen Klopp waren schon mehrfach dicht dran am ganz großen Erfolg. An diesem Samstag wollen sie gegen Tottenham endlich die Champions League gewinnen.

"Wir sind Freunde, wir unterrichten Englisch in Madrid. Ich bin ein Liverpool-Fan und er ist ein Spurs-Fan . Vielleicht werden wir am Samstagabend keine Freunde sein".

"Feinde für 90 Minuten, aber nur für 90 Minuten. Am Sonntag werde ich der beste Freund sein und ich werde ihn trösten, wenn er sauer ist, weil wir gewonnen haben."

"Madrid lebt in diesen Tagen nur für das Champions League-Finale. Laut örtlichen Behörden werden 85.000 englische Fans in die spanische Hauptstadt kommen, von denen 35.000 kein Ticket haben. Liverpool und Tottenham haben hier eine einmalige Chance".

"Nicht viele haben erwartet, dass diese beiden Teams das Finale erreichen, aber hier sind sie. Sie haben die einmalige Gelegenheit, eine Trophäe zu holen, die seit sieben Jahren nicht mehr nach England gereist ist".