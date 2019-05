Champions League-Finale: Liverpool erwartet Tottenham

Der FC Liverpool ist im Champions-League-Endspiel gegen Tottenham Hotspur der klare Favorit. Die bisherige Saison, die internationale Erfahrung, die Qualität des Kaders all das spricht am Samstagabend im Stadion von Atletico Madrid für das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp.

Nach der Finalniederlage im letzten Jahr gegen Real Madrid soll es in diesem Jahr endlich klappen:

"Die Welt da draußen erwartet von uns allen, wenn wir im Finale sind, dass wir es gewinnen. In meinem speziellen Fall, wenn man es so oft versucht hat, erwartet man es möglicherweise noch ein bisschen mehr. Das ist ok. Ich will das unbedingt, aber nicht für mich, sondern für meine Spieler und für diesen großen Klub. Es würde mich schon glücklich machen, wenn wir das hinkriegen würden".

Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool: Mit diesem Endspiel hatte vor Beginn der Champions-League-Saison und auch vor den beiden Halbfinal-Rückspielen kaum jemand gerechnet.

Zum siebten Mal in der Geschichte der Champions League kommen beide Finalisten aus einem Land.