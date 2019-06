LKW crasht in E-Scooter: 25-Jähriger stirbt in Paris

In Paris hat es den ersten tödlichen Unfall mit einem E-Scooter gegeben. Am Montagabend starb ein 25-Jähriger im Krankenhaus, nachdem er gegen 22 Uhr 30 von einem LKW angefahren worden war. Laut Augenzeugen hatte der LKW-Fahrer Vorfahrt, dennoch wurde der Mann in Polizeigewahrsam befragt. Das Unglück ereignete sich im Viertel Goutte d'Or im 18. Arrondissement im Norden von Paris.

In Frankreich sollen im Sommer strengere Regeln für die sogenannten "trottinettes électriques" eingeführt werden, von denen etwa 20.000 in der Hauptstadt unterwegs sind. Die französischen Abgeordneten haben sich bereits gegen eine Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer ausgesprochen.

In einigen Städten - wie in Lyon - ist es inzwischen auch verboten, mit dem E-Scooter auf dem Bürgersteig zu fahren.