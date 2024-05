"Ausgewachsene Hungersnot in Nord-Gaza"

Die Direktorin des Welternährungsprogramms WFP, Cindy McCain, spricht von "ausgewachsener Hungersnot in Nord-Gaza". Sie befürchtet, dass sich die Notlage auf den Süden des Gazastreifens ausweiten könnte.

Nach Angaben der Direktorin des UN-Welternährungsprogramms (WFP), Cindy McCain, herrscht im nördlichen Gazastreifen eine „ausgewachsene“ Hungersnot.

„Immer wenn es solche Konflikte gibt, die Emotionen hochkochen und in einem Krieg etwas passiert, kommt es zu einer Hungersnot“, sagte sie in der NBC-Sendung "Meet The Press", die am Sonntag ausgestrahlt wird.

„Was ich Ihnen erklären kann, ist, dass es im Norden eine Hungersnot – eine ausgewachsene Hungersnot – gibt.“

McCain warnte davor, dass die Hungersnot „nach Süden vordringen wird“, wohin die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Gazas vor den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas geflohen sei.

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen steht der Norden des Gazastreifens vor einer Hungersnot. Allerdings hat die Organisation noch nicht offiziell festgestellt, dass eine Hungersnot begonnen habe.

Human Rights Watch berichtete kürzlich, dass in Gaza Kinder an den Folgen des Hungers starben, und warf Israel vor, es nutze den Hunger als „Kriegswaffe“ – völkerrechtlich gesehen ein Kriegsverbrechen.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte im März, Israel setzte Hunger als Waffe ein.

Israel hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen.

WFP-Direktorin McCain verwies auf schwere Nahrungsmittelknappheit und Ernährungsunsicherheit im nördlichen Gazastreifen und sagte, die Menschen bräuchten „Wasser, sanitäre Einrichtungen, Medikamente“.

Sie sagte, das WFP habe vor Ort „echten Horror“ gesehen, der „sehr schwer anzusehen oder anzuhören“ sei.

Die hochrangige UN-Beamtin forderte einen Waffenstillstand, um die Menschen „viel schneller“ zu ernähren.

Streit über die Ursache der Ernährungsunsicherheit

Israel wurde wiederholt vorgeworfen, Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen blockiert oder behindert zu haben, obwohl humanitäre Organisationen sagten, dass die Zahl der eingelassenen Lastwagen seit Mai gestiegen sei.

Auch Hilfskonvois mit lebenswichtigen Gütern wurden Berichten zufolge von israelischen Streitkräften beschossen, während andere von verzweifelten Menschenmengen und kriminellen Banden geplündert wurden.

World Central Kitchen, eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, nahm am Montag ihren Betrieb wieder auf, nachdem im April sieben ihrer Hilfskräfte durch einen israelischen Luftangriff getötet worden waren. Es wurden über 43 Millionen Mahlzeiten im gesamten Gazastreifen verteilt.

Israel hat solche Behauptungen zurückgewiesen. Stattdessen macht es die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen für logistische Probleme und Verzögerungen verantwortlich.

Am Mittwoch forderte US-Außenminister Antony Blinken den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf, mehr Hilfe nach Gaza zu lassen, da internationale Organisationen erklären, nur ein Bruchteil der benötigten Hilfe sei angekommen.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte Anfang dieser Woche, es habe schrittweise Fortschritte bei der Abwendung „einer völlig vermeidbaren, von Menschen verursachten Hungersnot“ im nördlichen Gazastreifen gegeben.

Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, „alles Mögliche zu tun“, um eine Krise abzuwenden.