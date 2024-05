Duschanbe Grand Slam Tag 2: Österreich und Schweiz räumen ab

Von Euronews

Der Schweizer Nils Stump is back! Der amtierende Weltmeister zeigte, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt, um seinen Titel zu verteidigen. Die Schulterverletzung scheint überstanden und die Weltmeisterschaften sind schon in wenigen Wochen.

Willkommen zum Judo Grand Slam in Duschanbe in Tadschikistan, von Bergen umrahmten und von Kultur geprägt. Das Herz Tadschikistans schlägt für den Judosport. Athleten aus aller Welt demonstrieren während des Grand Slams Geschicklichkeit und Freundschaft. Denn bei dem Turnier geht es nicht nur um den harten Wettkampf, sondern auch um die universellen Werte von Respekt, die Judo weltweit fördern will.

Duschanbes Bürgermeister Rustam Emomali, der Präsident des tadschikischen Judoverbandes, Ismoil Mahmadzoir, und der Internationale Judoverband (IJF) vertreten durch Generaldirektor Vlad Marinescu eröffneten das Turnier. Neue Verträge wurden am Rande unterzeichnet, um die Präsenz von Duschanbe auf der internationalen Judo-Bühne für die kommenden Jahre zu sichern.

Gold für die britisch-österreichische Lubjana Piovesana

In der Gewichtsklasse bis 63 kilogramm trat Lubjana Piovesana gegen Dali Liluashvili an. Piovesana erzielte einen frühen Waza-ari und hielt Liluashvili in der verbleibenden Zeit souverän auf Distanz, um die Goldmedaille zu gewinnen. Die wurde ihr von Mohammed Meridja überreicht, zuständig für Ausbildung und Coaching beim Internationalen Judoverband.

"Eine der besten Zuschauerkulissen, die ich je bei einem Wettkampf hatte. Das hat mich fürs Finale motiviert. Ich wollte gutes Judo zeigen und es war schön, die Unterstützung des Publikums zu haben", so Lubjana Piovesana nach der Siegerehrung.

Schweizer Nils Stump holt Gold

Der amtierende Weltmeister Nils Stump zeigte, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt, um seinen Titel zu verteidigen. Nach einer Schulteroperation hatte er eine fünfmonatige Pause eingelegt. Die Weltmeisterschaften sind schon in wenigen Wochen.

Er trat gegen den haushohen Favoriten Behruzi Khojazoda aus Tadschikistanan - und siegte. 20 Sekunden vor Schluss griff Khojazoda bei einem Ko-uchi-gari zu weit vor und Stump konterte mit einem Waza-ari und ging direkt in einen Tate-shiho-gatame über, mit dem er den Tadschiken auf Ippon hielt. Der Bürgermeister von Duschanbe, Rustam Emomali überreichte die Medaillen.

"Ich wusste, dass es sehr laut wird, die Tadschiken sind wirklich verrückt nach Judo", so Stump. "Aber ich habe versucht, mich nur auf mich selbst zu konzentrieren, und natürlich tut es mir für Behruzi leid, dass er vor seinem Heimpublikum nicht gewinnen konnte".

Michaela Polleres aus Österreich holt drittes Grand Slam Gold

In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm holte Michaela Polleres mit zwei Waza-aris ihr drittes Grand Slam Gold. Im Finale stand Polleres der Kroatin Lara Cvjetko gegenüber. Mit zwei Würfen gegen Cvetko beendete sie das Finale vorzeitig und holte damit das zweite Gold des Tages für Österreich bei den Frauen. IJF-Hauptkampfrichterdirektor Armen Bagdasarov, ehrte die Gewinnerinnen.

Gold für Yoshito Hojo aus Japan

In der Klasse bis 81 Kilogtamm erreichte Yoshito Hojo zum zweiten Mal bei der World Tour das Finale. Diesmal traf er auf Wachid Borchashvili, aus Österreich. Das Finale begann mit einem superstarken Kata-Guruma-Angriff von Borchashvili, der von Hojo perfekt kontrolliert wurde. Ruhig und gelassen wartete der japanische Judoka auf seinen Moment und der kam während einer Sequenz am Boden. Der 2-fache Olympiasieger und 3-fache Weltmeister Shohei Ono übergab die Medaille an den weiterhin ungeschlagenen Hojo!

Die Fans wurden den ganzen Tag über mit zahlreichen Ippons ihrer Heimhelden verwöhnt. Morgen geht es weiter beim dritten Wettkampftag in Tadschikistan, einem Juwel Zentralasiens und Duschanbe, das im Glanz der universellen Sprache des Judosports erstrahlt.