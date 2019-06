Hobby horsing: Kühne Sprünge auf Steckenpferden

Etwa 400 Teilnehmerinnen haben in Finnland an einer Meisterschaft im "hobby horsing" stattgefunden. Dabei springen vorwiegend junge Mädchen - es gibt kaum Jungs, die diesen Sport praktizieren - über Hindernisse oder rhythmisch wie beim Dressurreiten. Statt der Pferde haben sie Steckenpferde aus Holz.

Hobby horsing, das in Finnland erfunden wurde, ist nicht nur in Skandinavien beliebt. Zur Meisterschaft in Seinäjoki waren Teilnehmerinnen aus ganz Europa angereist.

