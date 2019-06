Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Prozess zum Kindesmissbrauch in Lügde beginnt

In Detmold hat an diesem Donnerstag der Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde begonnen. Einer der beiden Hauptangeklagten ist der 56-jährige Dauercamper Andreas V. aus Lügde. Er soll gemeinsam mit einem 34-Jährigen aus Steinheim über viele Jahre hinweg Jungen und Mädchen teilweise schwer sexuell missbraucht haben. Laut Staatsanwaltschaft filmten sie einige der Gewalttaten. Die jüngsten Opfer sollen im Kindergartenalter gewesen sein.

Ein dritter Mann aus Stade in Niedersachsen ist angeklagt, weil er an einigen Webcam-Übertragungen teilgenommen haben soll. Bei allen drei Männern waren Bild- und Videodateien in großen Mengen sichergestellt worden, die sexuelle Übergriffe und Misshandlungen von Minderjährigen zeigen.

Kurz nach dem Prozessbeginn und noch vor Verlesung der Anklage hat das Landgericht Detmold die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Vorsitzende Richterin Anke Grudda sagte, schutzwürdige Interessen der Opfer würden sonst erheblich verletzt. Deren Namen seien in den Anklageschriften genannt. Ebenso seien die vorgeworfenen Missbrauchstaten im Detail aufgeführt, die gegen die Kinder und Jugendlichen über viele Jahre hinweg verübt worden sein sollen. Auch Medienvertreter mussten den Saal verlassen, nachdem die Kammer über den Ausschluss beraten hatte. Diesen hatten alle 18 Opferanwälte beantragt.

Heftige Kritik an den Ermittlungen

Im Vorfeld war in den Medien viel über den Fall diskutiert worden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach in Bezug auf die Polizeiarbeit von einem "Debakel", man müsse klar von "Polizeiversagen" sprechen. Es hatte mehrere Ermittlungspannen gegeben, Beweismittel wurden zum Teil so sichergestellt, dass sie einer Prüfung vor Gericht möglicherweise nicht standhalten. Im Januar wurde bekannt, dass große Teile des beschlagnahmten Datenmaterials verschwunden und nicht ordnungsgemäß gesichert worden waren.