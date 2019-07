Hagel wie Tennisbälle: Dramatische Unwetter an der Adria - 10 Tweets

In Italien hat es Unwetter mit tennisballgroßem Hagel gegeben. Am Strand von Rimini - in der Region Emiglia Romana - flogen am Strand Sonnenschirme durch die Luft, in der Region Pescara wurden gar 18 Menschen verletzt. Bei Ancona wurde eine Person vom Blitz getroffen. Vielerorts gab es dramatische Überschwemmungen. Bäume stürzten auf Autos.

Im Internet teilen viele Bilder der Verwüstung und der riesigen Hagelkörner. Auch die Region Marken war betroffen. Die Feuerwehr musste hunderte Male eingreifen - und twittert auch über die Unwetter.

............