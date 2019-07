Hitzewelle und Verkehrschaos: Eurostar von und nach Paris unterbrochen

Die internationalen Schnellzugverbindungen von und nach Paris waren am Freitag teilweise unterbrochen. Betroffen waren Eurostarzüge zwischen Paris und London wie auch die Verbindung von Paris nach Brüssel. Grund war offenbar ein defektes Stromkabel am Pariser Nordbahnhof.

Als Folge der Eurostar-Störung kam es sowohl am Londoner St Pancras Bahnhof wie auch in Paris zu teilweise chaotischen Szenen, wie Passagiere über soziale Medien berichteten.

Eurostar bat auf Twitter um Entschuldigung für die Störung und empfahl Kunden, ihre Reisepläne zu ändern, falls machbar. Wir betten hier den entsprechenden Link zu Eurostar ein. Sollten Sie betroffen sein, finden sie dort einen elektronischen Umbuchdienst.

Andererseits gibt es zumindest in Sachen Wetter Entwarnung! Die Hitzeglocke über Frankreich wird gelüftet. Zumindest etwas. Über der Bretagne erreicht jetzt wieder Frischluft das Land. Frankreich kann aufatmen.

Das gilt auch für die Hauptstadt und unseren Korrespondenten Guillaume Desjardins. Allerdings müssen die Franzosen jetzt mit regional durchaus starken Gewittern und Hagelunwettern rechnen.

"In Paris macht sich ein Gefühl der Erleichterung breit", freut sich Euronews-Korrespondent Desjardins. "Über Nacht sanken die Temperaturen um 15 Grad Celsius und der Wind weht wieder. Die Alarmstufe Rot, die bis vor kurzem noch in zwanzig Departements galt, ist aufgehoben. Im Osten gilt allerdings immer noch die Alarmstufe Orange (Anmerkung der Redaktion: das ist die zweithöchste Stufe)."

Rückblickend auf den höllisch heißen Hitze-Donnerstag rekapituliert Desjardins: "Gestern wurden in Paris 42,6 Grad gemessen, ein absoluter Hitzerekord. Es gab zwanzig Prozent mehr Notrufe als sont. Weiterhin gilt: Trinken Sie viel, denn selbst 48 bis 72 Stunden nach einer Hitzewelle kann der Körper Symptome von Austrocknung zeigen. - Das öffentliche Transportwesen war ebenfalls betroffen: Gestern wurde der Zugverkehr am Pariser Ostbahnhof mehrere Stunden lang unterbrochen, Grund war ein Brand in einem Vorort. Die Bahn empfiehlt Kunden, ihre Reise wenn möglich auf Montag zu verschieben."