Neuer deutscher Hitzerekord: über 42 Grad!

Mitteleuropa ächzt unter der Hitze und ein Temperaturrekord jagt den nächsten.

In Deutschland wurden an mehreren Orten bereits über 40 Grad registriert - im niedersächsischen Lingen war es nach vorläufigen Messergebnissen des Deutschen Wetterdienstes am Nachmittag sogar 42 Grad warm.

Damit wäre erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland die 42-Grad-Marke geknackt worden.

Zuvor war der Hitzerekord bereits in Bonn-Roleber mit 40,6 Grad und am Mittwoch in Geilenkirchen mit 40,5 Grad eingestellt worden.

Die bisherige Höchstmarke von 40,3 Grad lag 2015 im unterfränkischen Kitzingen.

Rekordhitze in den Niederlanden

Auch bei den niederländischen Nachbarn ist es so heiß wie nie. Erstmals seit 75 Jahren wurden dort mehr als 40 Grad gemessen.

Wie das Königliche Meteorologische Institut (KNMI) mitteilte, wurde der Rekord von 40,4 Grad in Gilze-Rijen in der süd-östlichen Provinz Noord-Brabant aufgestellt. Der bisherige Hitzerekord der Niederlande stand bei 38,6 Grad - registriert am 23. August 1944.