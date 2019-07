Mindestens 16 Tote durch Erdrutsch in Marokko

Südlich von Marrakesch sind mindestens 16 Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Die Opfer befanden sich an Bord eines Minibusses und konnten nur noch tot geborgen werden. Der TV-Sender 2M berichtete laut AFP auf seiner Internetseite: "Den Einsatzkräften ist es gelungen, 16 Leichen zu bergen."

Offenbar war eine Straße bei El Haouz verschüttet worden, nachdem es tagelang heftig geregnet hat. Laut dem marrokanischen Staatsfernsehen waren die Opfer unterwegs von Casablanca nach Talioune.

Seit Dienstag gilt in vielen Regionen Marokkos galten Warnungen vor "heftigem Gewitterregen". Dabei regnet es in diesen Gebieten Nordafrikas im Sommer eigentlich so gut wie nie.