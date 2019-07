Greta Thunberg und "The 1975" fordern in Song zur Rebellion auf

Eigentlich tritt Greta Thunberg ja eher zaghaft und leise auf, dabei hat sie eine aufrührerische Botschaft "REBELLIERT EUCH!" Diese bringt die Klimaaktivistin aus Schweden nicht nur auf Französisch im Parlament in Paris vor, sondern jetzt auch in einem Song zusammen mit der britischen Indie-Pop-Band "The 1975". Es ist der erste Song aus dem neuen Album "Notes on a Conditional Form".

"The 1975" - die 2002 als Schülerband in Manchester gegründet wurde - besteht aus den Musikern Matthew "Matty" Healy (der auf dem Foto den Kopf auf Greta Thunbergs Schulter legt), Adam Hann, Ross MacDonald und George Daniel

Aufgenommen hat "The 1975" den Song mit Greta vor ein paar Wochen in Stockholm. Dort hat die 16-Jährige im Sommer 2018 ganz alleine ihre Freitagsproteste begonnen und damit die "Fridays for Future" ins Leben gerufen.

Inzwischen sagen sogar Klimaforscher in Oxford, dass Greta Thunberg mit ihrer Aktion mehr Aufmerksamkeit erzielt hat, als die Wissenschaftler es je geschafft hätten.

Die Einnahmen des Songs gehen an die Umweltaktivisten von "Extinction Rebellion", die für ihre eher gewaltsamen Proteste bekannt sind, weil sie sich schon mal an Bussen oder aneinander festkleben oder London lahmlegen wollen.

Das sagt Greta im Song

_"We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. (...)

_

_Wir müssen zugeben, dass die älteren Generationen versagt haben. Alle politischen Bewegungen in ihrer jetzigen Form sind gescheitert. Aber der Homo sapiens ist noch nicht gescheitert. Ja, wir scheitern, aber es bleibt noch Zeit umzukehren. (...)

_

_We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly.

_

Wir stehen vor einer Katastrophe mit unglaublichem Leiden für viele, viele Menschen. Und jetzt ist nicht die Zeit, höflich zu sein oder sich auf das zu konzentrieren, was wir sagen können oder nicht. Jetzt ist es an der Zeit, die Dinge klar auszusprechen. (...)

So, everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel.

Also, an alle da draußen, es ist jetzt Zeit für zivilen Ungehorsam. Es ist an der Zeit zu rebellieren."