In Italien wird sich Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag im Senat zur aktuellen Regierungskrise äußern. Unmittelbar danach wird eine Antwort von Innenminister Matteo Salvini erwartet, der durch sein Drängen auf Neuwahlen, die Turbulenzen ausgelöst hatte.

Auf Facebook sagte Salvini:

"Ich bereite mich auf meine Rede vor, die ich am Dienstag im Senat halten werde. Ich werde natürlich zu den Senatoren, den Ministern sprechen, aber ich werde vor allem zu den 60 Millionen Italienern sprechen, um zu erklären, was wirklich passiert."

Der Innenminister fordert einen Misstrauensantrag gegen Conte. Gerüchten zufolge soll Conte nun am Dienstag zum Gegenangriff übergehen und Salvini unter anderem die Abwesenheit von institutionellen und europäischen Gipfeln vorwerfen.

Am Mittwoch wird Conte dann vor der Abgeordnetenkammer erwartet. Diese soll am Donnerstag in einer vorgezogenen Abstimmung, über die Reform das Parlament zu verkleinern, entscheiden.