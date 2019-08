Die humanitäre Notlage an Bord der Open Arms, die seit 19 Tagen darauf wartet, die mehr als 100 Migranten, die sie auf See gerettet hat, an Land zu bringen, hat einen Streit zwischen den spanischen und italienischen Führungskräften und eine Vielzahl von Reaktionen auf soziale Netzwerke ausgelöst.

Die spanische NGO Open Arms hatte das Angebot der Regierung von Pedro Sánchez, in Mallorca - dem nächstgelegenen spanischen Hafen - anzulegen, nur ungern angenommen. Wiederholt beantragte das Schiff, die wenige Meter entfernte italienische Insel Lampedusa anfahren zu dürfen.

Einer der überraschendsten Tweets kam daraufhin vom Sondergesandten für das zentrale Mittelmeer des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Vincent Cochetel.

"Obwohl ich die Schwierigkeit der Situation an Bord verstehe, bin ich sehr besorgt über die Radikalisierung der Träume und Anforderungen einiger Migranten und Flüchtlinge in Libyen und den Nachbarländern", twittert er.

"Radikalisierung von Migrationsträumen? Einfach wow", antwortete Alessandro Siclari, ein Mitarbeiter von Médecins Sans Frontières auf den Kommentar des UNHCR-Beamten.

Euronews gegenüber erklärte Siclari, dass er zwar von den Äußerungen des Hohen Vertreters des UNHCR überrascht sei. Dass jedoch sowohl Cochetels als auch seine eigenen Äußerungen in den Bereich der persönlichen Meinungen fallen und nicht die Organisationen vertreten, für die sie arbeiten.

"Ich dachte, die Flüchtlinge seien betroffen von der Radikalisierung der Weigerung der EU-Mitgliedstaaten, die internationalen Asylgesetze und -vorschriften einzuhalten und die Pflicht, auf See zu retten", antwortete ein anderer Nutzer und verwies auf die Absichtserklärung des UNHCR, die Rechte und das Wohlergehen von Migranten zu schützen.

Antwort des UNHCR: "Sie bestehen darauf, in Europa Asyl zu beantragen"

Charlie Yaxley, der globale Sprecher des UNHCR für Afrika und das Mittelmeer/Libyen, sagte Euronews, dass Cochetel mit "der Radikalisierung von Migrationsträumen und -forderungen" auf den "Aufwärtstrend" bei der Zahl der Menschen hinwies, "die darauf bestehen, um jeden Preis Asyl in Europa zu suchen".

"Die meisten Flüchtlinge bleiben in den Nachbarländern. Aber es gibt sekundäre Bewegungen von Menschen, die ihr Leben in die Hände von Schmugglern legen, die diesen Menschen unzuverlässige Versprechungen machen", sagte er. "Asylsuchende können sich nicht entscheiden, wo sie Asyl beantragen wollen. Es gibt Verlagerungsmechanismen in Drittländern, wie beispielsweise Umsiedlung. Aber die Zahl der verfügbaren Plätze ist im Vergleich zum Bedarf und zum Rückgang unglaublich gering. Daher wird den am stärksten gefährdeten Flüchtlingen Vorrang eingeräumt."

"Es hat nichts mit den Träumen von Einwanderern zu tun"

Matteo Villa, Forscher am Italienischen Institut für Internationale Politikstudien (ISPI), war einer der Kritiker von Cochetels Tweet. "Der Traum, Europa zu erreichen, ist in der Genfer Konvention nicht vorgesehen. Aber der Kommentar zu den Ambitionen von Einwanderern hätte vom UNHCR, einer Organisation zum Schutz von Asylbewerbern, vermieden werden können", sagt er Euronews.

""Die Frage der Open Arms hat nichts mit den Träumen der Migranten zu tun, die keinen Unterschied zwischen der Ankunft in Spanien oder Italien machen. Sondern mit einem Problem, das von europäischen Ländern verursacht wurde", fügt er hinzu. "Zu sagen, dass Migranten unerreichbare Träume auf dem Boot haben, spiegelt nicht die Komplexität des Problems wider, unabhängig davon, was das Völkerrecht sagt. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, um diese Bemerkung zu machen."

Das offizielle Konto von Open Arms hat eine spätere Veröffentlichung von Cochetel retweetet, in der es um "die schnelle Ausschiffung (derjenigen, die sich an Bord befinden) in den nächsten sicheren Hafen" bittet.

"Es ist nicht nur eine humanitäre Notwendigkeit, sondern auch eine rechtliche Verpflichtung nach dem internationalen Seerecht", schrieb Cochetel.

Die spanische NGO hat sich jedoch nicht zu dem zuvor umstrittenen Tweet geäußert.

Euronews hat zudem versucht, Vincent Cochetel zu kontaktieren, hat aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort erhalten.