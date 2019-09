Ermittlungen gegen Ex-Fußballer Metzelder wegen Kinderpornografie

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat Ermittlungen gegen den ehemaligen Top-Fußballer Christoph Metzelder bestätigt. Auf zahlreiche Anfragen deutscher Medienvertreter, darunter SZ und Deutschlandfunk, wurde mitgeteilt, dass das Wohnhaus des 38-Jährigen in Düsseldorf am Dienstag durchsucht worden war.

Das sichergestellte Material werde derzeit ausgewertet.

Zuerst hatte die Bild-Zeitung von Vorwürfen wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten durch Metzelder berichtet. Der ehemalige Nationalspieler soll einer Frau in Hamburg per Whatsapp entsprechendes Material gesendet haben. Daher ist die Justiz in der Hansestadt verantwortlich.