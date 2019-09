"Vor Diät geflohen": Tochter über Papa Bud Spencer

CRISTIANA PEDERSOLI besucht uns heute im Verlag und spricht mit Journalisten über ihr Buch MEIN PAPA BUD. Hier haben wir ein kleines Video mit ihr gedreht, sie zeigt uns die limitierte handsignierte Ausgabe! FÜR ALLE FANS VON BUD SPENCER: Die handsignierte Ausgabe des Buches MEIN PAPA BUD seiner Tochter Cristiana Pedersoli. Nur hier: https://schwarzkopf-verlag.info/p/mein-papa-bud-einmalige-von-cristiana-pedersoli-handsignierte-und-nummerierte-erstausgabe Die einmalige von Cristiana Pedersoli handsignierte und nummerierte Erstausgabe ist nur direkt beim Verlag erhältlich. Jedes Exemplar ist original von Cristiana Pedersoli handsigniert und nummeriert. Limitiert auf 3.000 Exemplare. Cristiana Pedersolis Vater Carlo, besser bekannt als Bud Spencer,war einer der außergewöhnlichsten Schauspieler unserer Zeit, ein Idol für Millionen Kino­fans, ein Aushängeschild des italienischen Films. Aber anders als der Haudrauf, den er in seinen Filmen oft verkörperte, war Bud Spencer privat ein fürsorgender, liebevoller Vater. Seine Tochter blickt zurück auf ihre gemeinsame Zeit und erzählt unterhaltsame, einfühlsame und auch über­raschende Anekdoten vom Leben an der Seite eines inter­nationalen Superstars. Sie verrät, wie Bud Spencer mit dem Ruhm und dem Wirbel um seine Person umging und wie sein Beruf das Familienleben prägte. Sie berichtet über besonders private Momente und über ihr Aufwachsen in der Welt der Stars und des Glamours. Darüber hinaus lässt sie in ihrem Buch zahlreiche Familien­mitglieder und Wegbegleiter zu Worte kommen und präsentiert ein letztes persönliches Interview mit ihrem Vater kurz vor dessen Tod. Cristiana Pedersolis Buch »Mein Papa Bud« ist eine unterhaltsame wie berührende Reise durch ihr Leben als Bud Spencers Tochter und eine würdige Erinnerung an einen großen Schauspieler. Cristiana Pedersoli: MEIN PAPA BUD Erinnerungen an meinen Vater Mit einem Beitrag meiner geliebten Mutter Maria Amato Pedersoli Einmalige von Cristiana Pedersoli handsignierte und nummerierte Erstausgabe! 256 Seiten, Hardcover, mit zahlreichen Abbildungen ISBN 978-3-86265-822-0 | Originalausgabe 19,99 EUR (D) Diese einmalige von Cristiana Pedersoli handsignierte und nummerierte Erstausgabe ist nur direkt beim Verlag erhältlich! Jedes Exemplar ist original von Cristiana Pedersoli handsigniert und nummeriert. Limitiert auf 3.000 Exemplare. Erscheinen vorgezogen, jetzt beim Verlag bereits lieferbar! Versicherter Versand mit DHL und mit Sendungsverfolgung. Portoanteil innerhalb Deutschlands: Nur 2,99 Euro, bereits ab zwei Exemplare portofreie Lieferung! https://schwarzkopf-verlag.info/p/mein-papa-bud-einmalige-von-cristiana-pedersoli-handsignierte-und-nummerierte-erstausgabe