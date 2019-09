Papst: "Fremdenfeindlichkeit erinnert an Hitler"

Papst Franziskus fühlt sich durch Ausländerfeindlichkeit in Europa zum Teil in die Zeit des Nationalsozialismus zurückversetzt.

«Manchmal höre ich an einigen Orten Reden, die denen von Hitler 1934 ähneln. Als gebe es in Europa einen Gedanken, (in diese Zeit) zurückzukehren», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Rückflug von Madagaskar nach Rom.

"Fremdenfeindlichkeit ist eine Krankheit"

Fremdenfeindlichkeit sei «eine Krankheit, wie Masern». «Es ist eine Krankheit, die in ein Land eindringt, in einen Kontinent, und wir bauen Mauern», sagte der Papst. Ausländerfeindlichkeit sei eine Krankheit, um die «Reinheit der Rasse» zu rechtfertigen. «Und so oft reitet die Fremdenfeindlichkeit auf der Welle des politischen Populismus.»

Bei einer Messe mit rund einer Million Gläubigen in Madagaskar hatte Papst Franziskus am Sonntag vor sozialer Ausgrenzung und der Instrumentalisierung von Religionen und Volkszugehörigkeiten für egoistische Zwecke gewarnt. Auf der zweiten Etappe seiner Afrikareise warb das Oberhaupt der katholischen Kirche für eine Kultur des Miteinanders. Das Leid der Menschen sei nicht Gottes Plan, sagte er auf einer nördlich der Hauptstadt Antananarivo gelegenen Freifläche. Wer Gottes Namen oder Religion missbrauche, «um Akte der Gewalt, der Spaltung und sogar des Mordens, der Verbannung, des Terrorismus und der Ausgrenzung» zu rechtfertigen, handele nicht in christlichem Sinne.

«Wenn die «Verwandtschaft» zum entscheidenden und maßgeblichen Schlüssel all dessen wird, was richtig und gut ist, führt dies schließlich dazu, dass einige Verhaltensweisen gerechtfertigt oder sogar «für heilig erklärt» werden, die zu einer Kultur des Privilegs und des Exklusivismus führen» erklärte er. Es sei die Versuchung, sich in seine eigene kleine Welt zu verschließen, die wenig Raum für andere lasse.

Franziskus setzt sich seit jeher gegen Rassismus und Ausgrenzung ein. Auch ruft er immer wieder zu Hilfe von Migranten auf.