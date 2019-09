Putin und Clinton, aber nicht Schröder bei Trauerfeier für Chirac

Jacques Chiracs Witwe Bernadette (86) war zu erschöpft, um an der Totenmesse in der Kirche Saint-Sulpice teilzunehmen, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach Paris gekommen waren, um dem ehemaligen französischen Präsidenten die letzte Ehre zu erweisen. Organisiert haben die Trauerfeiern Chiracs Tochter Claude und ihr Ehemann zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte. Die Witwe Bernadette Chirac - die als gesundheitlich angeschlagen gilt und seit dem Tod des Ex-Präsidenten nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist - hatte am Morgen an einer privaten Trauerfeier mit etwa 200 anderen teilgenommen.

Chirac, der volksnahe Präsident

Mindestens 7.000 Franzosen hatten seit Sonntag Jacques Chirac geehrt, indem sie im Invalidendom an seinem Sarg Abschied genommen hatten. Viele standen stundenlang in einer Schlange. Chirac war als besonders volksnaher Präsident beliebt. Jeder in Frankreich kennt die Leibspeise des ehemaligen Präsidenten "la tête de veau" ("Kalbskopf"). Er zeigte sich gerne auf der Landwirtschaftsmesse in Paris, wo Chirac Kühe - auch am Hintern - anfasste und alle angebotenen Spezialitäten ausprobierte.

Ein ehemaliger Kollege, der Chirac im Wahlkampf 1995 begleitete, berichtete, der Präsidentschaftskandidat habe ihm und seinem Kameramann täglich mehrmals die Hand geschüttelt, weil er immer alle Anwesenden persönlich begrüßen wollte.

Der Sarg von Jacques Chirac wurde von seinen ehemaligen Leibwächtern getragen. Mehrere waren zw¨ölf Jahre lang für den Verstorbenen im Einsatz.

Sarg von Jacques Chirac in Saint-Sulpice REUTERS/Charles Platiau

900 internationale Gäste - darunter Bill Clinton

Mit Applaus wurde der ehemalige US-Präsident Bill Clinton von den Franzosen empfangen, die die Zeremonie vor der Kirche auf Bildschirmen verfolgten. Jacques Chirac hatte sich sehr gut mit Bill Clinton verstanden und ihn auch während der Lewinsky-Affäre unterstützt.

Erst drei Tage nach dem Tod des ehemaligen französischen Präsidenten hat die aktuelle US-Regierung eine Beileidsbotschaft nach Paris geschickt, die auch nicht US-Präsident Donald Trump, sondern sein Außenminister John Bolton unterschrieben hat.

Aus Russland ist Staatspräsident Wladimir Putin angereist.

Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Missverständnis um Platz für Gerhard Schröder?

Altbundeskanzler Gerhard Schröder war entgegen erster Erwartungen doch nicht zur Trauerfeier des früheren französischen Staatschefs Jacques Chirac nach Paris gekommen. Schröder hätte gerne an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen, um ihm seine letzte Ehre zu erweisen, hieß es am Montagmorgen aus seinem Büro. Allerdings habe der Élyséepalast seinen Wunsch nach einer Einladung aus Platzgründen abgelehnt.

Aus Élyséekreisen hieß es, dass auch Schröder zu den Feierlichkeiten erwartet werde. Zu der Zeremonie sei keine formelle Einladung verschickt worden. Man habe die ausländischen Kontakte gebeten mitzuteilen, wer kommen möchte, hieß es am Montag. In der Kirche sei am Montagmorgen auch ein Platz für ihn reserviert gewesen. Es handle sich möglicherweise um ein Missverständnis.

In der Zeitung LE FIGARO hatte Gerhard Schröder eine Würdigung von Jacques Chirac veröffentlicht, er schreibt, Chirac habe die Interessen seines Landes und Europas vertreten. Besonders in Erinnerung geblieben ist die Ablehnung des damaligen französischen Präsidenten. Die konservative Zeitung interpretiert die Abwesenheit von Schröder als Zeichen der deutsch-französischen Beziehungen.

Französische Ex-Präsidenten versammelt - auch Giscard d'Estaing (93)

Die Chirac-Nachfolger als französische Prasidenten, Nicolas Sarkozy und Francois Hollande, nehmen an der Trauerfeier teil. Auch der 93-jährige Vorgänger Valéry Giscard d'Estaing war vor Ort. Vor Saint-Sulpice willkommen geheißen wurden die internationalen Gäste vom französischen Regierungschef Edouard Philippe.

Valéry Giscard d'Estaing (rechts) bei der Trauerfeier Francois Mori/Pool via REUTERS

Carla Bruni und Nicolas Sarkozy Reuters

Streit um Marine Le Pen

Eigentlich wollte auch die Chefin der rechtsextremen Partei "Rassemblement national" zur Trauerfeier kommen, aber die Familie von Jacques Chirac hatte sich dagegen ausgesprochen. Chirac hatte es im Wahlkampf 1995 abgelehnt, eine TV-Debatte mit dem Vater von Marine Le Pen zu führen. Chirac gewann dann die Stichwahl gegen Jean-Marie Le Pen.

